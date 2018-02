Fotokring FOCUS stelt tentoon in de bibliotheek 28 februari 2018

Geraardsbergen Fotokring FOCUS Geraardsbergen stelt vanaf zaterdag 3 maart foto's tentoon in de bibliotheek in Geraardsbergen.

De club, die dit jaar 70 wordt, is een mix van een veertigtal gepassioneerde beroeps-, amateur- en beginnende fotografen die elkaar stimuleren met slechts één doel voor ogen: betere foto's maken. De tentoonstelling in de bibliotheek focust op 4 thema's: portret, architectuur, landschap en creatief. Portret en architectuur komen in zwart/wit aan bod in maart; in april volgen landschappen en 'creatief' in kleur. Bijna de helft van de aangesloten leden exposeert werk. De tentoonstelling is tussen 3 maart en 26 april gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Meer inlichtingen op http://fotodot.be/ (FEL)