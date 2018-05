Fotokring Focus houdt expo 29 mei 2018

Fotokring Focus Geraardsbergen organiseert op 1, 2 en 3 juni zijn de 69ste fototentoonstelling in De Spiraal in Geraardsbergen.





Op vrijdag 1 juni om 20 uur wordt de tentoonstelling geopend door de schepen van Cultuur Kristin Vangeyte gevolgd door een kleine receptie waarop iedereen uitgenodigd is.





Op zaterdag is de tentoonstelling doorlopend open van 10 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 18 uur met om 11 uur een aperitiefconcert.





Focus is nog altijd op zoek naar gedreven fotografen die actief willen meewerken aan de verdere uitbouw van de club. Wie interesse heeft, kan terecht op www.focusgeraardsbergen.be.





(FEL)