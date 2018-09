Forse investeringen wegen op financiën Frank Eeckhout

06 september 2018

De forse investeringen van de voorbije jaren wegen op de financiën in Geraardsbergen. "Een belastingverhoging is echter niet aan de orde", zegt schepen van Financiën Ann Panis (Open Vld).

Tijdens de gemeenteraad werden deze week de stadsfinanciën besproken. Schepen Ann Panis gaf op een duidelijke manier uitleg over de cijfers en vooral over de evenwichten die elk jaar moeten bewaakt worden. "De bouw van ons kenniscentrum en de sporthal wegen wel op het budget. De schuldgraad van 1.133 euro per inwoner viel de laatste jaren altijd mee maar door deze investeringen zal die in de toekomst licht stijgen. We kunnen immers geen omelet bakken zonder de eieren te breken", zegt schepen.

Voor de bouw van de nieuwe sporthal voorziet de stad 5.352.000 euro, voor het kenniscentrum zelfs 7.850.000 euro. Ik hoop dat de inwoners van Geraardsbergen goed beseffen wat voor een financiële inspanning en puzzelwerk we hiervoor moeten doen. Maar aangezien de burgers hier reeds jaren voor hebben gepleit, hebben we ervoor gezorgd dat we dit tijdens deze legislatuur financieel rond konden krijgen. En dat zonder de belastingen te verhogen, integendeel zelfs", aldus Panis.