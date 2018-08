Filmvoorstelling De Witte uit 1934 Frank Eeckhout

31 augustus 2018

Het Museum en Archief van de Vlaamse Film (MAVF) toont op zondag 2 september om 15 uur de originele film De Witte uit 1934.

Vorige week vond onder grote belangstelling de opening plaats van de eerste vleugel van het Museum en Archief van de Vlaamse Film in de voormalige priorij Hunnegem in Geraardsbergen. Het museum is in de maand september elke zondagnamiddag van 14 tot 18 uur open voor het publiek. Omdat het museum de rechten heeft van veertig Vlaamse films uit de jaren 1920 tot 1960, worden af en toe ook filmvoorstellingen georganiseerd in het filmzaaltje dat deel uitmaakt van het museum. De Witte met Jef Jef Bruyninckx in de hoofdrol, is de eerste film die vertoont wordt.

De inkom is gratis.