Filmmuseum MAVF in voormalige priorij Frank Eeckhout

23 augustus 2018

11u00 0

Het Museum en Archief van de Vlaamse Film (MAVF) opent dit weekend de deuren in de voormalige priorij Hunnegem in Geraardsbergen. "Het museum is unieke getuige van onze identiteit. Het vult een leemte in omdat de Vlaamse film nergens aan bod komt", zegt initiatiefnemer David Larmuseau.

.Naast de massale invoer van eerst Franse en later Amerikaanse films komt in Vlaanderen vanaf 1920 een eigen filmproductie tot stand. "Het enthousiasme en de inzet zijn groot", weet David Larmuseau. "Maar wegens een chronisch tekort aan geld en knowhow en de gebrekkige toegang tot het distributie- en exploitatienetwerk is dat pionierswerk meer een verhaal van vallen dan van opstaan."

De eerste vleugel van het MAVF, die is ingericht op de eerste verdieping, schetst de ontwikkelingen tot het begin van de jaren 1960. "De aankleding van het MAVF gebeurt met airtex of naadloos geprint fotobehang en permanent worden de eerste Vlaamse stille films en oorlogsjournaals geprojecteerd. Op een nog originele 16 mm montagetafel draait een exemplaar van De Witte uit 1934. Verder evoceren camera’s, projectoren, affiches, folders en toegangstickets de wereld van de cinema. De kers op de taart is de nieuw ingerichte cinemazaal met vijftig originele klapstoelen. Daar worden de Vlaamse volksfilms geprojecteerd.De collectie, die tot 2004 was ondergebracht in Leuven, heeft nu een definitief onderkomen gevonden in Geraardsbergen. Zij wordt in bruikleen afgestaan door de vzw Het Vlaams Filmarchief en Jos Hoeyberghs", aldus Larmuseau.

Het MAVF wil rond Pasen volgend jaar een kamer inrichten over de natuurfilms van Marc Sleen en de weerslag daarvan op zijn stripverhalen. "Maar de kers op de taart wordt de uitbouw van de tweede vleugel in 2019 en de derde vleugel in 2020", zegt curator Koenraad De Wolf. "Die schetsen een beeld van de ontwikkelingen in de Vlaamse film gedurende de voorbije halve eeuw. Wegens de enorme omvang komen er, naast een vast gedeelte, jaarlijks wisselende thematentoonstellingen. Die aanpak zal ons toelaten om de alle aspecten van de Vlaamse filmgeschiedenis te belichten", besluit De Wolf.

Het museum is vrijdag open van 19 tot 22 uur, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.