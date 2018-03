Fietser met teveel cognac op smakt tegen grond 24 maart 2018

J. D.G. (29) uit Geraardsbergen kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 560 euro opgelegd nadat hij in dronken toestand ten val kwam met zijn fiets. De feiten speelden zich af op het jaagpad richting Zandbergen in Schendelbeke. De man werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. (TVR)