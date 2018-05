Fien Enghels Belgisch kampioen toestelturnen 01 juni 2018

02u37 0

Fien Enghels van Turnkring Geraardsbergen mag zich een jaar lang Belgisch kampioene toestelturnen meisjes bij de junioren noemen. In Izegem turnde ze een uitstekende wedstrijd en behaalde zo de felbegeerde gouden medaille.





Met deze eerste Belgische titel wordt Fien, die wekelijks meer dan 30 uur traint in het Topsportcentum in Gent onder het waakzame oog van headcoach Yves Kieffer, beloond voor haar vele inspanningen en doorzettingsvermogen.





(FEL)