Federale politie voert intern onderzoek naar agent die combi fout parkeert Frank Eeckhout

21 februari 2019

17u42 0 Geraardsbergen De Federale politie is een intern onderzoek gestart naar de agent die dinsdag zijn combi fout parkeerde in de Vredestraat in Geraardsbergen.

De man had zijn dienstvoertuig buiten de parkeervakken achtergelaten. Op de koop toe liet de agent zijn bankkaarten open en bloot achter op de passagierszetel. Vast staat dat de man, die in Geraardsbergen verblijft, er niet was voor een interventie. De man is al vaker gespot terwijl hij buiten de diensturen op weg is met de politiecombi.