Fablab-kamp tijdens paasvakantie 21 maart 2018

Astertechnics organiseert op donderdag 5 en vrijdag 6 april telkens van 9 tot 16 uur een fablab-kamp in het bedrijfsgebouw in industriezone Diebeke in Schendelbeke. "We komen vanalles te weten over zonne-energie en gaan dan aan de slag om een wagentje te maken met een zonnecel. Het wagentje heeft een richtbare zonnecel die de elektrische energie levert voor een elektromotortje, dat via tandwielen de wielen aandrijft. Daarnaast experimenteren we met de 3D-printer en de lasercutter. We leren ook een verkeerslicht-programmeren met Arduino", klinkt het. Inschrijven kan via www.astertechnics.be en kost 130 euro, materiaal, koekje en drankje inbegrepen. Dit kamp is geschikt voor kinderen van 9 tot 14 jaar. (FEL)