Extra speelgoed voor Tijl 08 mei 2018

02u41 0

De mensen van De Dolle Strandbalfeesten uit Galmaarden hebben aan Nele De Vos uit Moerbeke een waardebon van 100 euro gegeven om speelgoed aan te kopen voor haar zieke zoon Tijl. De nu vijfjarige Tijl is geboren zonder middenrif(hernia) en heeft sindsdien heel wat medische zorgen nodig. De vereniging bedacht de mama met een waardebon. "Tijl zal daar heel blij mee zijn, want hij is verzot op treintjes en dan kunnen wij hem eens extra verrassen, ik dank dan ook deze mensen voor dit mooi gebaar", sprak Nele.





(MCT)