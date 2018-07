Extra geld voor speeltoestellen in De Gavers Frank Eeckhout

17 juli 2018

09u22 2

Minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen in de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische logies in Oost-Vlaanderen. In totaal gaat er 209.801 euro naar tien Oost-Vlaamse logiesuitbaters. Provinciaal Domein De Gavers in Onkerzele krijgt daarvan 10.724 euro voor de het plaatsen van nieuwe speeltoestellen op de camping. “Met gerichte investeringen kunnen we voor families echt een verschil maken”, zegt Weyts.