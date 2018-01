Ex-werknemer die nachtwinkel overvalt, krijgt 18 maanden cel 02u46 0

Een 24-jarige overvaller is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden. De man ging in oktober van vorig jaar in Geraardsbergen de uitbater van een nachtwinkel te lijf met een hamer en ging ervandoor met de inhoud van de kassa. Opvallend is dat de overvaller de winkel goed kende. "Hij heeft er nog gewerkt en kende dus de code van de kassa", zei de rechter. Hij hield bij de bepaling van de strafmaat rekening met het gewelddadige karakter van de overval. "De man had een haatdragende ingesteldheid tegenover de uitbater van de winkel. Hij sloeg hem vier keer met een hamer waardoor hij arbeidsongeschikt was. De overval was bijzonder schrikaanjagend voor de uitbater." (LDO)