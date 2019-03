Ex-stiefvader bedreigt kinderen met de dood: Openbaar Ministerie vordert twee jaar cel Lieke D'hondt

11 maart 2019

14u42 0 Geraardsbergen De procureur heeft in de correctionele rechtbank twee jaar cel gevorderd voor een man die zijn stiefkinderen in Geraardsbergen bedreigd heeft met een mes. Zelf ontkent hij alles. “Mijn ex-vrouw zet de kinderen tegen mij op uit jaloezie.”

De 38-jarige J.K. uit Moeskroen heeft al twee veroordelingen van 12 en 18 maanden cel op zijn strafblad staan wegens slagen aan minderjarigen, verboden wapenbezit en weerspannigheid. Daar dreigt nu nog eens twee jaar bij te komen. Ditmaal omdat hij de kinderen van zijn ex-partner heeft belaagd en bedreigd met een mes en een revolver. “De feiten hebben een permanent onveiligheidsgevoel gecreëerd bij de kinderen. Het was traumatiserend”, schetst de advocaat van de benadeelden. De man zou onder meer zijn stiefzoon in een steegje bedreigd hebben omdat hij te weten wilde komen waar zijn dochter, die door de jeugdrechter is geplaatst, verblijft. “Maar daar is niets van aan”, reageert de man in de rechtbank. “Omdat onze relatie voorbij is, zet mijn ex-vriendin de kinderen tegen mij op. Zij ligt aan de basis van al deze problemen.” Hoe de rechter zal oordelen, weten we op 15 april. In de tussentijd mag de man geen contact opnemen met zijn ex-partner en stiefkinderen