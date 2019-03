Erik De Bou nieuwe voorzitter CD&V Geraardsbergen Frank Eeckhout

14 maart 2019

15u28 0 Geraardsbergen Erik De Bou is verkozen tot voorzitter van CD&V Geraardsbergen. Hij volgt Rudy Frederic op, die gemeenteraadsvoorzitter werd en geen kandidaat was om zichzelf op te volgen.

Erik De Bou woont in Goeferdinge en Hij was jaren actief in de jeugdbeweging, is heroprichter en pro-senior van studentenclub De Geraard en is bestuurslid van de Volkstuinen. Hij studeerde af als bio-ingenieur, maar bouwde na enige omzwervingen een carrière uit in het onderwijs. “Er staan ons grote uitdagingen te wachten in deze financieel moeilijke tijden. Gesterkt door het vertrouwen van de Geraardsbergenaren zullen we meer dan ooit onze verantwoordelijkheid nemen en ik wil hier als voorzitter mee mijn schouders onder zetten", zegt hij.

Jef Van der Mynsbrugge werd herverkozen tot voorzitter van de plaatselijke afdeling van JONGCD&V, Sofie Herpelinckx werd verkozen tot voorzitter van Vrouw & Maatschappij en Paul Michel werd herverkozen tot voorzitter van de CD&V-senioren.