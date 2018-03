Elodie Dhaene behaalt zilver in Engelse taalwedstrijd 31 maart 2018

Elodie Dhaene uit 6 Humane Wetenschappen aan het KA Geraardsbergen behaalde een zilveren medaille in de finale van de Engelse Taalwedstrijd van de KULeuven. Tijdens die finaleronde nam Elodie het op tegen de beste tien leeftijdsgenoten van Vlaanderen. Het waren allemaal bijzonder sterke kandidaten die een indrukwekkende presentatie van 10 minuten gaven over 'The presumption of innocence in the digital age'. Dit werd gevolgd door een kritische vragenronde van de jury. Aan de wedstrijd namen 599 laatstejaars deel.





(FEL)