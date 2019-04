Eldoradofietsers bezoeken graf van overleden fietsmakker Frank Eeckhout

02 april 2019

09u20 0 Geraardsbergen Bij de start van het nieuwe wielertoeristenseizoen hebben de Eldoradafietsers uit Zandbergen een bezoek gebracht aan graf van hun overleden fietsmakker André De Boeck.

André stierf onverwacht in 2011 maar is duidelijk nog steeds niet vergeten door zijn fietsvrienden. Daarna trokken ze ook nog naar CSS in Appelterre-Eichem. CSS is de hoofdsponsor van de Grote Prijs Ferdi Van Den Houte, een fietstocht die op 1 mei georganiseerd wordt door de Eldoradofietsers.