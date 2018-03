Eetfestijn Vriendenkring van het KA 20 maart 2018

De Vriendenkring van Koninklijk Atheneum Geraardsbergen organiseert op zaterdag 24 en zondag 25 maart zijn jaarlijks eetfestijn op school. Voor 14 euro kan je kiezen uit varkenshaasje met diverse sausen of Noorse visschotel. Voor vegetarische lasagne of balletjes in tomatensaus betaal je 11 euro. Kinderen betalen 7 euro. Alle gerechten, met uitzondering van de lasagne, warden geserveerd met frietjes. Op zaterdag kan je aanschuiven van 18 tot 21.30 uur en op zondag van 11.30 tot 14.30 uur.





(FEL)