Eetfestijn FC Nederboelare 28 februari 2018

Voetbalclub FC Nederboelare organiseert op zaterdag 3 en zondag 4 maart zijn jaarlijks eetfestijn in ontmoetingscentrum De Reep in de Felicien Cauwelstraat.





Er is keuze uit steak met diverse sausen, zalmfilet in fijne groentensaus of rundstong in Madeirasaus. Op zaterdag kan je aanschuiven van 18.30 tot 21.30 uur. Op zondag kan dat van 11.30 tot 15 uur. Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen en kunnen besteld worden spelers en bestuursleden of in clublokaal café 't Hoeksken. (FEL)