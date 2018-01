Eervolle vermelding voor Binnenstebuiten 02u33 0 Foto FEL

Op het congres van het jeugdwelzijnswerk, georganiseerd door Uit De Marge, kreeg Binnenstebuiten een eervolle vermelding van de jury voor de Cera prijs. Binnenstebuiten organiseert vrijetijdsactiviteiten voor jongeren vanaf 15 jaar met een fysieke en/of mentale beperking. "Deze pluim is meer dan verdiend. Binnenstebuiten is een sterk team van vrijwilligers die zich telkens opnieuw inzet om de jongeren een leuke avond te bezorgen. Ze zijn ondertussen twee jaar bezig en het is mooi om te zien dat de jongeren in die twee jaar tijd ook echte vrienden zijn", zegt schepen van Jeugd, Fernand Van Trimpont.





(FEL)