Eerste sneeuw zorgt vooral voor veel plezier en weinig verkeershinder Frank Eeckhout

22 januari 2019

16u06 2 Geraardsbergen Veel sneeuwpret en weinig verkeershinder. Dat is de samenvatting van de eerste winterprik in onze regio. Als was het voor vrachtwagenchauffeurs wel even bibberen op de Gentweg/N42 in Sint-Lievens-Esse. Niet letterlijk maar figuurlijk, want door de gladde rijbaan geraakten sommigen amper de helling op.

De sneeuw was voorspeld. Gemeenten en steden hebben de weerberichten dan ook goed opgevolgd waardoor de hinder op de wegen beperkt bleef. De gemeentelijke wegen lagen er doorgaans wel beter bij dan de gewestwegen. Een pluim voor de gemeentelijke en stedelijke strooidiensten. “In Geraardsbergen zijn de strooidiensten om 4 uur preventief uitgereden. Toen in de voormiddag de eerste sneeuw viel, hebben we meteen fase drie van ons strooiplan opgestart. Landbouwers werden ingeschakeld om onze mensen te helpen alle straten, wijken en parkings sneeuwvrij te houden. Voor de voet- en fietspaden werd een veegmachine met borstel en pekelinstallatie ingezet", zegt de Geraardsbergse schepen van Openbare Werken Veerle Mertens (CD&V).

In Aalst reden de strooidiensten nog vroeger uit. “Sinds 1 uur deze nacht zijn we erop uitgetrokken met de strooiwagens en drie à vier uur later was alles gestrooid. In totaal doen we 70 kilometer fietspaden, goed voor 2,5 ton zout. Een aannemer neemt 180 kilometer wegen voor zijn rekening, dat is goed voor 15 ton zout", laat Stefaan Uyttersprot, die verantwoordelijk is voor de strooidiensten in Aalst weten. Het is niet de eerste keer dat er zout gestrooid wordt deze winter. “In totaal hebben we al 52 ton zout gestrooid in Aalst. We besteden veel aandacht aan de fietspaden, want Aalst is een fietsstad”, zegt hij. Eens de sneeuw aan het vallen is blijven de diensten stand-by voor wanneer Aalstenaars de stad bellen om sneeuw te komen ruimen. Een zouttekort is er niet. “Er staan nog genoeg big bags vol zout klaar. Binnenkort komt er een silo met 100 ton strooizout”, zegt Stefaan.

De sneeuw lag er nog maar pas maar aan Utopia, de bibliotheek en muziekacademie van Aalst, of er waren al kinderen sneeuwballen aan het rollen. Het waren de leerlingen van De Luchtballon in Erembodegem. “We zijn in Utopia voor een workshop Lego Story Starter, maar ineens begon het buiten te sneeuwen. Kan je die kinderen de eerste sneeuw afpakken? Neen dus. Tijd voor een pauze en om eventjes wat in de sneeuw te ravotten”, zegt juf Katrien van het derde leerjaar.

De sneeuw leverde ook heel wat dolle pret op tijdens de middagpauze bij de leerlingen in GO! BS Centrum in Geraardsbergen. De speelplaats lag bedekt met amper enkele centimeters sneeuw, maar dat was meer dan genoeg voor winterpret. Al snel werden de eerste sneeuwballen gerold en een sneeuwpop gemaakt.