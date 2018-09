Eerste schooldag gestart met lekker ontbijt Frank Eeckhout

04 september 2018

08u25 0

Op het GO! Atheneum Geraardsbergen werden de leerlingen getrakteerd op een smakelijk ontbijt dat werd aangeboden door ‘De Vriendenkring’.

Naast de chocoladekoeken en croissants was het natuurlijk voornamelijk de speech van directeur Persoons die indruk maakte. De directeur vertelde dat het Atheneum dit jaar weer alles zet op kwaliteitsvol onderwijs met de kernwaarden respect, openheid, betrokkenheid en kritisch denken verankerd in alle regels, normen en waarden. Omdat de leerlingen hun mening zo belangrijk is en ze ook gehoord moeten worden werd er een nieuwe extra leerlingenbegeleider aangesteld die het welbevinden van iedere leerling zal ondersteunen. Voor de nieuwe leerlingen op onze school is het steeds even aanpassen aan de grote gebouwen, de grote groep leerlingen en de nieuwe omgeving maar het Atheneum doet er alles aan zodat iedereen zich zo snel mogelijk thuis voelt.