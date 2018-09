Eerlijk ontbijt van Oxfam Wereldwinkel Frank Eeckhout

06 september 2018

10u30 0

In zaal Groen Kruiske in Geraardsbergen kan je op zondag 23 september tussen 8 en 11 uur aanschuiven voor een eerlijk ontbijt van Oxfam Wereldwinkel.

De Wereldwinkel verwent je met met een (h)eerlijke kop koffie, chocopasta uit Ivoorkust, confituur uit Ecuador, Braziliaans fruitsap en diverse zelf gebakken broodsoorten. Inschrijven kan tot 19 september in de wereldwinkel zelf of via geraardsbergen@oww.be met vermelding van naam en aantal. Volwassen betalen 12 euro, kinderen tussen 4 en 11 jaar betalen 6 euro en kinderen jonger dan 4 jaar kunnen gratis aanschuiven aan de ‘wereldtafel’.