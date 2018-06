Eén kind op vijf geboren in kansarm gezin 14 juni 2018

02u31 0 Geraardsbergen Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat vorig jaar 21,1% van de kinderen in Geraardsbergen geboren werd in een kansarm gezin. "Tien jaar geleden was dat nog 5%. Bestrijding van kinderarmoede moet een topprioriteit worden", vindt sp.a-boegbeeld Emma Van der Maelen.

Geraardsbergen kampt nog steeds met ene groot aantal kinderen dat geboren wordt in armoede. "In het centrum wordt bijna de helft van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Maar ook in onze deelgemeenten zijn de cijfers alarmerend. In Idegem, Zandbergen en Onkerzele lopen de cijfers op tot boven de 15%. Dan liggen de cijfers in onze buurgemeenten beduidend lager. Ninove (14,5%), Zottegem (9,2%), Herzele (6%) , Brakel (10,3%) en Aalst ( 10,1%) hebben veel minder geboortes in kansarme gezinnen. Geraardsbergen situeert zich dus op het niveau van de centrumsteden zoals Gent (22,8%) en Sint-Niklaas (22%). Hoog tijd dus om de kinderarmoede in onze stad een halt toe te roepen", stelt Van der Maelen.





OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V) weerlegt die cijfers. "In vergelijking met 2016 daalt dit aantal lichtjes met 0,1%. Wat opmerkelijk is, is dat de dalende trend in Geraardsbergen ingaat tegen de Vlaamse trend, waar de kansarmoedeindex stijgt van 12,8% naar 13,7%. De kansarmoedecijfers zijn een gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren. In 2015 scoorde Geraardsbergen uitzonderlijk hoog. Maar sinds dat jaar dalen de jaarcijfers. Ook voor de volgende jaren wordt een daling verwacht."





Die daling is volgens Larmuseau het gevolg van enkele concrete acties. "De komst van Huis van het Kind en de gecoördineerde acties rond kinderarmoede naar aanleiding van de rondetafel kinderarmoede hebben hun effect niet gemist. Gezinsondersteuning, schoolkostenfonds, ondersteuning van de uitbreiding van plaatsen in de kinderopvang specifiek voorbehouden voor kwetsbare gezinnen, een spelotheek en ruilwinkel zijn maar enkele voorbeelden van acties in onze strijd tegen kinderarmoede", besluit OCMW-voorzitter David Larmuseau. (FEL)