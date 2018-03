Edingseweg ideale aankomst voor WK GERAARDSBERGEN HEEFT AL PLANNEN VOOR WIELERWEDSTRIJD FRANK EECKHOUT

16 maart 2018

02u43 0 Geraardsbergen De Edingseweg kan de ideale aankomststrook worden voor het WK wielrennen op de weg in 2021. "Een zone met weinig bewoners, die gemakkelijk af te sluiten is voor opbouw en toegankelijk is uit verschillende richtingen", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld)

Gent, Antwerpen, Oudenaarde, Geraardsbergen, Ronse: allemaal willen ze het WK 2021 (mee) organiseren. Maar enkel Geraardsbergen heeft zijn huiswerk al helemaal klaar. Starten kan in één of andere 'kunststad' om van daaruit naar Geraardsbergen af te zakken voor de plaatselijke ronden.





"Als aankomstlocatie opteren we voor de Edingseweg richting Geraardsbergen. Na de aankomst loopt deze gewestweg sterk hellend door voor ongeveer 700 meter met steile pieken tot 8 procent. Een lange brede en veilige afdaling brengt ons via de Guilleminlaan in het centrum van de stad. Na de passage voor het station rijden we het volledige stadscentrum door, wat uiteraard de sfeer en beleving alleen maar ten goede kan komen. Net over de Dender start de beklimming van de Vesten gevolgd door de Oude Steenweg, de achterzijde van de Muur. De volledige klim van aan de Dender tot de top van de Oude Steenweg is precies één kilometer lang", steekt Guido De Padt van wal.





Typische wegen

Daarna gaat het richting Onkerzele waar genoeg ruimte is voor de bevoorrading. "Net voor het Provinciaal Domein De Gavers beklimmen we de Onkerzelestraat. Met een gemiddeld stijgingspercentage van 4% is deze 1.900 meter lange klim minder steil. Bijna op de top slaan we links af om weer af te dalen over de typische Vlaamse wegen. Langs prachtige vergezichten komen we tot slot uit op de gewestweg in Moerbeke. Het dorpsplein daar leent zich uitstekend als rennersdorp. Daarna gaat het via de Edingseweg naar de aankomst."





Makkelijk bereikbaar

Zowel het station van Geraardsbergen als dat van Moerbeke liggen langs het parcours. "Internationaal is Geraardsbergen makkelijk te bereiken via het spoor door de snelle verbindingen met de TGV vanaf Brussel en Lille.





Voor de lokale bereikbaarheid heeft de stad een prima aanbod voor De Lijn. Bijkomend voordeel hier is dat er al een plan klaarligt waarbij, tijdens grotere stadsorganisaties zoals bijvoorbeeld de jaarmarkt, een alternatief busstation wordt geïnstalleerd aan de achterzijde van het station", vertelt De Padt. "Als stad zijn wij er ons van bewust dat een mogelijke organisatie de nodige financiële inspanningen zal vragen. Indien ons voorstel in overweging wordt genomen, zijn wij bereid rond de tafel te zitten om de financiële impact te bekijken", besluit De Padt.





Freddy Herregodts (68), die langs de Edingseweg woont, hoopt alvast dat het WK aan zijn deur passeert. "De stad moet daar zeker voor gaan, want zo'n WK voor mijn deur wil ik graag nog eens meemaken", reageert de man.