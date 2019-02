Edingeweg langer afgesloten ter hoogte van Vianeplein Frank Eeckhout

14 februari 2019

16u47 0 Geraardsbergen De Edingseweg (N495) blijft nog tot 22 februari afgesloten ter hoogte van het Vianeplein.

Vertraging bij de asfalteringswerken door logistieke problemen in de asfaltcentrale is hiervoor de reden. Volgende week worden ook de voetpaden aangelegd. In het verlengde van de werfzone voert De Watergroep ook werken uit. Naar aanleiding van de werken ter hoogte van het Vianeplein wordt op werkdagen een pendeldienst ingezet tussen Vianeplein (kant apotheek) en het station van Moerbeke. Deze pendelbus rijdt elke dag van 6.15 tot 9.30 uur en van 15.30 tot 18 uur heen en weer tussen Moerbeke Station en Vianeplein. Op woensdag rijdt de pendelbus ook van 12.15 uur tot 14.30 uur.