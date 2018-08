Duizenden dode vissen op Dender aan Sas van Idegem Frank Eeckhout

09 augustus 2018

Op de Dender ter hoogte van het Sas van Idegem drijven duizenden dode vissen. Vele andere vissen snakken er naar zuurstof. De brandweer pompt massaal water in de rivier.

Omstreeks kwart na zes donderdagmorgen werd brandweerpost Geraardsbergen opgeroepen omdat er heel wat dode vissen op de Dender dreven in Idegem. "Het bleek om duizenden vissen te gaan. Heel was vissen snakten ook naar zuurstof. We zijn meteen gestart met water bij te pompen zodat er meer zuurstof in het water komt. Dat houden we zo'n drie uur aan. Daarna volgen we de situatie op", zegt sergeant Tom Baert. Het is de eerste keer deze zomer dat de brandweer wordt opgeroepen voor vissterfte op de Dender. "Deze morgen bleek het peil van de Dender 35 centimeter te zijn gezakt. Dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van de plotse vissterfte", vult sluiswachter Stefaan De Vleeschouwer aan.