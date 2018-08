Drugsdealer opgepakt en weer vrijgelaten onder voorwaarden Frank Eeckhout

01 augustus 2018

Politie Geraardsbergen/Lierde heeft maandagavond een drugsdealer opgepakt in het centrum van Geraardsbergen. De man, die gezocht werd in een drugsdossier, had meer dan een halve kilogram marihuana op zak. "De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die liet de drugsdealer na verhoor vrij maar legde hem wel enkele strikte voorwaarden op", bevestigt Parket Oudenaarde.