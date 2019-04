Drugsdealer loopt tegen de lamp bij verkeerscontrole: 500 euro boete Frank Eeckhout

15 april 2019

14u44 3 Geraardsbergen Bij verkeerscontroles in de directe omgeving van dancing Tropicana en aan het station van Lierde werd een automobilist betrapt met een kleine hoeveelheid MDMA, XTC en speed op zak. Hij mocht meteen 500 euro ophoesten.

De actie van politie Geraardsbergen/Lierde vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag en richtte zich op alcohol en druggebruik in het verkeer. In totaal werden 83 ademtesten afgenomen. Hiervan bliezen drie chauffeurs ‘Positief’ en twee ‘Alarm’. Eén persoon weigerde een alcoholtest af te leggen. Het rijbewijs van deze chauffeur werd onmiddellijk ingetrokken. Twee personen legden een positieve drugstest af. De agenten betrapten ook een automobilist met een verboden wapen op zak. Hij kreeg een boete van 350 euro.