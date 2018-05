Drugsactie aan station en in scholen 17 mei 2018

Politie Geraardsbergen/Lierde heeft gisteren een drugsactie gehouden aan het station en enkele middelbare scholen. Bij het eerste deel van de actie 'No Drugs' werden personen in het station naar een centraal punt geleid, waar ze door een drugshond werden gecontroleerd. "Hierbij werden 38 personen aangeduid. Twee personen hadden effectief verdovende middelen op zak. Zij riskeren een boete", zegt aspirant-hoofdinspecteur Jonas De Vuyst. Het tweede gedeelte van de actie, in twee Geraardsbergse middelbare scholen, werd opgezet vanuit preventief oogpunt. "Daar werden 160 leerlingen gecontroleerd. Die waren allemaal clean."





Naast de inzet van haar eigen drugshond en 19 inspecteurs kon de lokale politie ook rekenen op manschappen en een drugshond van de federale politie. In de toekomst worden nog soortgelijke acties ingepland. (FEL)