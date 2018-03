Dronken man valt in slaap aan verkeerslicht 17 maart 2018

Y.V. uit Geraardsbergen stond terecht in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij in dronken toestand in slaap viel achter zijn stuur. "Hij was met een bus naar het voetbal geweest", vertelde zijn advocaat. "Hij is terug in zijn wagen gestapt, maar aan de lichten ging het mis. Het duurde blijkbaar te lang vooraleer het groen werd, waardoor hij in slaap is gevallen. Hij was op dat moment al 19 uur wakker en zwaar vermoeid. En ja, hij had ook enkele pintjes te veel gedronken." De politierechter legde de man een geldboete van 800 euro en een maand rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)