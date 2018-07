Dronken bestuurder knalt op geparkeerde wagen Frank Eeckhout

26 juli 2018

09u28 0

Een dronken bestuurder is woensdagnacht met zijn Audi op een geparkeerde wagen geknald in de Varingstraat in Smeerebbe-Vloerzegem.

Het oingeval gebeurde omstreeks 2 uur. De 53-jarige S.J. uit Idegem reed in de richting van de Aalstsesteenweg. In een flauwe bocht verloor hij de controle over zijn wagen en ramde hij de wagen van V.T. Die wagen stond geparkeerd voor zijn woning. Door de klap werd de wagen van V.T. tegen een elektriciteitspaal geslingerd. De paal brak middendoor en kwam over de rijbaan te liggen. Hierdoor zaten enkele omwonenden zonder elektriciteit. De politie sloot de rijbaan af en verwittigde Eandis. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De bestuurder van de Audi bleef als bij wonder ongedeerd en werd voor verhoor meegenomen naar het politiecommissariaat. Beide voertuigen werden getakeld.