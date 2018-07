Drie nieuwe 'mobile office' combi's 03 juli 2018

Politie Geraardsbergen/Lierde beschikt sinds deze week over drie nieuwe 'mobile office' combi's. In samenwerking met de firma's e-BO Enterprises uit Ieper en Autographe uit Waver, werden de combi's voorzien van alle technische snufjes om te voldoen aan het 'mobile office' gegeven. Nummerplaten natrekken, de ANG-databank raadplegen, elektronische identiteitskaarten inlezen, camera's raadplegen én zelfs het digitaal ondertekenen van verklaringen is allemaal mogelijk op het terrein.





Politie Geraardsbergen/Lierde beschikt nu over vier volledig uitgeruste combi's en een bureelwagen. (FEL)