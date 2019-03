Drie keer te snel in vijf dagen tijd: bestuurder snapt snelheidsregels in de bebouwde kom niet Lieke D'hondt

08 maart 2019

11u20 0 Geraardsbergen De verkeersregels in de bebouwde kom zijn niet voor iedereen even duidelijk. Dat bleek in de politierechtbank in Oudenaarde waar een 47-jarige man uit Geraardsbergen zich moest verantwoorden voor drie snelheidsovertredingen in vijf dagen tijd, telkens op dezelfde plaats in de bebouwde kom.

“Er stond nergens aangegeven hoeveel ik er mocht rijden”, verdedigde de man zichzelf, waarna de politierechter moest uitleggen dat de maximumsnelheid in de bebouwde kom altijd 50 kilometer per uur bedraagt tenzij anders aangegeven. Omdat de bestuurder duidelijk niet voldoende op de hoogte is van de verkeersregels, stelde de procureur voor de man te verplichten zijn theoretisch rijexamen opnieuw te laten afleggen. De politierechter ging daar niet op in en legde uit aan de man dat hij zich strikt aan de regels moet houden. Hij moet een boete van 560 euro betalen.