Doodgereden wolf op autopsietafel bij INBO DIER WORDT NA NODIGE ONDERZOEKEN OPGEZET DOOR TAXIDERMIST FRANK EECKHOUT

14 maart 2018

02u54 0 Geraardsbergen De wolf die zondag werd doodgereden in Limburg lag gisteren op de autopsietafel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. "Voor de natuur is het jammer, maar de wetenschap kan hier heel wat van opsteken", klinkt het.

Het heeft geen haar gescheeld of wolvin Naya - die nog steeds in alle rust op het militair domein van Leopoldsburg verblijft - was niet langer op vrijersvoeten. Wolvenexpert Jan Loos kreeg vorige donderdag de eerste meldingen binnen van inwoners die een wolf hadden gespot in de regio van Peer, op nog geen vijftien kilometer van waar Naya zich bevindt. Maar de blijdschap over de mogelijke komst van jonge wolfjes was slechts van korte duur want zondagmorgen kwam het trieste nieuws dat de wolf een aanrijding met een wagen niet had overleefd.





Het kadaver van het roofdier werd 's avonds nog overgebracht naar het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Geraardsbergen, waar het gisteren op de autopsietafel lag.





Oorsprong achterhalen

"Het is eens wat anders dan een vos, een das of een marter", steekt bioloog Koen Van Den Berge van wal. Voor de onderzoeker is dit een uitgelezen kans om ook eens een groot roofdier van nabij te bestuderen. "Toch is mijn gevoel dubbel. De wetenschap kan hier veel van opsteken, maar toch is het jammer dat dit prachtdier zo jong gestorven is. Dat het een uitdaging wordt om dit beest onder handen te nemen, staat buiten kijf." Dat het om een jonge wolf gaat, merkt de bioloog aan de tanden van het dier. "De snijtanden zijn nog scherp en niet afgesleten. De wolf weegt 32 kilo en oogt gezond. Uitwendig heeft de aanrijding enkel voor een schaafwonde gezorgd aan de voorpoot. Inwendige bloedingen zijn hem wellicht fataal geworden. Maar dat zal de autopsie wel uitwijzen", zegt Van Den Berge. Aan de hand van het DNA van de wolf kunnen de onderzoekers ook zijn oorsprong achterhalen. "Dat genetisch profiel moet uitwijzen of de wolf uit Duitsland of Polen dan wel uit Zuid-Europa komt."





Dier opzetten

Volgens wolvenexperts is de kans groot dat er binnen korte tijd opnieuw één of zelfs meerdere wolven de grens oversteken om zich in België te vestigen. "Dat wordt dan toch een grote uitdaging", aldus Van Den Berge. "Aan eten hier in de regio is er geen gebrek. Maar de wolf heeft zo'n 100 vierkante kilometer nodig om te gedijen. En dan hebben we het nog maar over één exemplaar. Voor een roedel moet dat gebied nog groter zijn. Ik vrees dat het wishful thinking is om hier de komende jaren een wolf te verwelkomen. Maar in de natuur weet je uiteraard nooit", besluit hij.





Na de nodige onderzoeken wordt de wolf opgezet door een taxidermist. Waar het dier daarna een plaatsje krijgt, is nog niet duidelijk.