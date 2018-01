Dominic Reynders nieuwe dirigent van Concertband Cecilia 02u33 0 Foto Frank Eeckhout

Dominic Reynders werd verkozen als nieuwe dirigent van Concertband Cecilia Geraardsbergen. Dominic is 28 jaar en woont in Ternat. Op 8-jarige leeftijd begon hij aan de opleiding Saxofoon in de Muziekacademie van Geel. Na het afronden van zijn humaniora in 2007, besloot Dominic verder te studeren aan het Conservatorium van Gent. Hij volgde er klassieke muziek saxofoon en directie. Momenteel volgt hij een masteropleiding directie HaFaBra aan het Conservatorium van Antwerpen.





(FEL)