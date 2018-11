DJ laat senioren uit hun dak gaan Frank Eeckhout

19u06 0 Geraardsbergen De seniorenadviesraad kiest dit jaar voor DJ James Brown om de senioren aan het swingen te krijgen op de jaarlijkse dansnamiddag in Geraardsbergen.

“We gaan deze keer voor een dj in plaats van een zanger zodat we iedere senior op de dansvloer krijgen. Senioren zijn vandaag de dag nog zeer actief en in zeer goede gezondheid. Dit zijn dus niet de mensen die je steeds een namiddagje ‘bingo’ moet voorschotelen. Ze willen iets waar ze een aantal uurtjes volledig uit de bol kunnen gaan. En daar gaat een DJ voor zorgen”, zegt schepen voor Senioren Ann Panis.

De seniorendansnamiddag vindt plaats op dinsdag 13 november tussen 14 en 17 uur in De Spiraal. De toegang bedraagt 5 euro.