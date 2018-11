DJ-collectief BeatsGotMixed bij MIG Frank Eeckhout

22 november 2018

09u52 0 Geraardsbergen Bij radio MIG kan je op vrijdag- en zaterdagavond voortaan luisteren naar BeatsGotMixed. “ Een groep van jonge en getallenteerde deejays mixen de beste dancetracks van dit moment aan elkaar", laat Jonas Vierendeels weten.

BeatsGotMixed werd in 2014 opgestart door Geraardsbergenaar Joren Van der Mynsbrugge, als een promokanaal voor deejays en muziekproducers. “Lokaal vormt BeatsGotMixed een groep van deejays en producers, die ook lokale evenementen uit de grond stampten. Denk daarbij aan verschillende edities van de TakeOver fuiven en een eigen stage op het Dreamz Festival in Geraardsbergen“, zegt Joren Van der Mynsbrugge. Naast dance, richt BeatsGotMixed zich ook op underground genres Drum & Bass en dubstep & Bassline. En er zijn ook plannen met Techno muziek.

BeatsGotMixed is er elke vrijdag- en zaterdagavond vanaf 23 uur. MIG is te beluisteren in Geraardsbergen (104.9 fm), Ninove (106.2 fm), Zottegem (105.2 fm) en wereldwijd via radiomig.be.