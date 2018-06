Dirk Van der Maelen wil zich inzetten voor senioren 06 juni 2018

Na 30 jaar in de nationale politiek keert sp.a-parlementslid Dirk Van der Maelen (65) terug naar Geraardsbergen. Hij wil de draad met de lokale politiek weer opnemen. "Ik ben natuurlijk nooit echt weggeweest, maar door mijn parlementair werk in Brussel heb ik mij niet voluit in de lokale politiek kunnen storten. Het was eerder al bekend dat ik de lokale lijst zal duwen, maar ook na de verkiezingen zal mijn inzet blijven." Van der Maelen gaat zich richten op de senioren. "We moeten daar niet flauw over doen, ook ik behoor tot de groep 'jonge ouderen'. Een groep die de komende jaren enorm groeit. Het is belangrijk dat de stad zich instelt op die groei en onze senioren niet vergeet in haar toekomstplannen. Daar wil ik mijn missie van maken." Van der Maelen heeft een Facebookpagina opgericht om de vragen en ideeën van de senioren voor hun stad te verzamelen. "Het doel is dat wij, de senioren, onze toekomst in handen nemen." (FEL)