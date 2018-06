Directeur neemt na 20 jaar afscheid LAATSTE SCHOOLDAG VOL VERRASSINGEN VOOR 'MEESTER DANNY' CLAUDIA VAN DEN HOUTE & FRANK EECKHOUT

30 juni 2018

02u50 0 Geraardsbergen De vrije basisschool Ophasselt nam gisteren afscheid van directeur Danny Van Boxstael (60), die met pensioen gaat. Het werd een laatste schooldag vol verrassingen.

Danny Van Boxstael (60) is al 20 jaar lang directeur van de vrije basisschool Ophasselt of 't Schoolke. Voordien gaf hij 17 jaar les in de vrije basisschool Leeuwergem-Velzeke, die ook tot de vzw Sint-Franciscusscholen behoort. Hij werkte er als leraar van de derde graad én gaf ook turnles. Toen hij directeur werd van de vrije basisschool Ophasselt, bleef hij nog deeltijds lesgeven. "Vanaf het moment dat je school 180 leerlingen telt, ben je voltijds directeur zonder lesopdracht", legt Van Boxstael zelf uit. "Dat is sinds zeven of acht jaar geleden het geval."





Luid applaus

Er stonden gisteren heel wat verrassingen op het programma voor de directeur. 's Ochtends wachtte een erehaag van leerlingen, ouders, grootouders en sympathisanten hem op. De burgemeester en enkele schepenen gaven een speech en er was een videoboodschap van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevtis. Toen Van Boxstael later de speelweide betrad, kreeg hij opnieuw een luid applaus en zaten alle leerlingen klaar voor een ontbijtbuffet aan twee lange tafels, waarbij hij aan het hoofd mocht plaatsnemen.





Emotionele momenten

De directeur kreeg van alle klassen een cadeautje.





"Het is een mooie verrassing en overtreft mijn stoutste verwachtingen", aldus 'meester Danny'. "Wat me het meest heeft ontroerd, waren de kinderen die met een ballon langs de weg stonden."





Van Boxstael deed zijn werk graag tot de laatste dag. "Ik ben nooit met tegenzin naar school gekomen. Er waren wel emotionele momenten. Zo verloren we één van onze kleuters aan een hersenvliesontsteking en overleed oud-leerling en wielrenner Matiz Vander Poorten bij een zwaar verkeersongeval. Zo'n aangrijpende gebeurtenissen hebben ons schoolteam hechter gemaakt." In de school is iedereen vol lof over hun directeur. "Hij was erg begaan met de leerlingen", zegt Philippe Devos, voorzitter van de vriendenvereniging. Dat beaamt ook juf Karolien Van Hecke.





"Hij is heel zorgzaam", vertelt ze. "Wonden verzorgen, pleisters aanbrengen, neusjes snuiten: hij deed het allemaal. De directeur wil na zijn pensioen meer tijd vrijmaken voor zijn hobby's, fietsen, wandelen en tuinieren. "Maar ik wil natuurlijk ook graag meer tijd doorbrengen met mijn vrouw en kleinkinderen", geeft hij nog mee.