Dievenbende moet gevangenis vrezen na 42 inbraken 16 mei 2018

02u38 0

Een dievenbende staat terecht voor tientallen woninginbraken in heel Vlaanderen. Een gezin uit Geraardsbergen raakte hun kinderfoto's kwijt aan de inbrekers.





42 inbraken in 5 maanden. Minstens. "En wat we hier zien, dat is slechts het topje van de ijsberg", zei de procureur tijdens de zitting. Voor haar neus zaten drie inbrekers van een vierkoppige bende. Gewapend met koevoeten reden ze tussen half december 2016 en mei 2017 Vlaanderen rond. De mannen gingen op zoek naar juwelen, geld en televisies. De dieven viseerden vooral woningen in Gent, Henegouwen en de Vlaamse Ardennen. Een gezin uit Geraardsbergen nam tijdens de zitting het woord. "We hadden het hele jaar hard gewerkt, en op vakantie hoorden we dat ons huis overhoop gehaald was. Het ergste is dat ze harde schijven meenamen waar onze zwangerschaps- en kinderfoto's op staan. Alles is weg." Het gezin vraagt 5.000 euro morele schadevergoeding. Dat de bestolen gezinnen al het geld terugzien, lijkt onwaarschijnlijk. De mannen haalden tijdens hun verweer aan dat ze tijdens de bewuste maanden financieel een moeilijke periode beleefden. Dat een van de beklaagden ondertussen op Facebook pronkt in chique kostuums in dure champagnebars, stoot de slachtoffers tegen de borst. De dieven riskeren tot vier jaar cel. Na zijn eventuele vrijlating heeft de spilfiguur van de bende wel al werk gevonden... bij een verhuisfirma. (OSG)