Dieven stelen navigatie en autoradio’s uit BMW’s Frank Eeckhout

04 april 2019

14u15 0 Geraardsbergen In Goeferdinge hebben dieven ingebroken in zes BMW’s. Zij gingen aan de haal met het navigatiesysteem/autoradio. Uit één BMW werd ook het sportstuur gestolen.

De eigenaars van de BMW’s stelden die diefstal dondermorgen vast. Overal gingen de dieven op dezelfde manier te werk. “Ze sloegen het ruitje van de achterdeur in en braken het navigatiesysteem uit. Bij ons in de Steenbakkerij in Goeferdinge werd er ingebroken in vijf BMW’s. De dieven met professionals zijn want nergens ging het alarm van de wagen af", vertelt Kenneth Eggermont. De man diende net als de andere slachtoffers, klacht in bij de politie. Politie Geraardsbergen bevestigt de inbraken. “We kregen vijf meldingen uit de Steenbakkerij en één uit de Hazelaarstraat", laat Karolien De Turck weten. Het labo kwam ter plaatse om een sporenonderzoek te doen.