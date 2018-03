Dienst Intensieve Zorgen campus Geraardsbergen opnieuw in gebruik 17 maart 2018

02u32 0 Geraardsbergen De dienst Intensieve Zorgen van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis op campus Geraardsbergen is opnieuw operationeel. Die werd vier weken geleden gesloten door een vochtprobleem.

Op maandag 19 februari werd op de dienst Intensieve Zorgen een vochtprobleem vastgesteld met positieve metingen voor de schimmel Aspergillus. "We beslisten onmiddellijk om de dienst te evacueren. Vier patiënten konden meteen naar een gewone kamer worden gebracht en twee patiënten werden naar de IZ-dienst op campus Aalst gebracht. Door deze preventieve maatregelen liep geen enkele patiënt gevaar", zegt Dorien Buyst.





Geen infecties

Aspergillus is een schimmel die overal kan worden teruggevonden, zowel in de aarde, water als lucht.





"Uit de beschikbare resultaten bij de patiënten die het afgelopen jaar op de dienst IZ, campus Geraardsbergen verbleven, werd geen enkel geval van klinische Aspergillus vastgesteld. Bijkomend heeft de dienst Infectiepreventie stalen afgenomen op andere afdelingen op de campus en ook die waren allemaal negatief. Bovendien werden er infomomenten georganiseerd met de dienst Infectiepreventie en arbeidsgeneesheer waar medewerkers hun vragen konden stellen."





De oorzaak van de vochtinsijpeling was een openstaande lasnaad in de ingewerkte dakgoot. "Na deze vaststelling werd de volledige ruimte gedesinfecteerd en vonden de herstellingswerken plaats. Die zijn nu achter de rug waardoor de dienst weer operationeel is", geeft Buyst nog mee.





