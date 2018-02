Dief wil dochter inschrijven, maar besteelt uiteindelijk kunstacademie 23 februari 2018

02u49 0

De 38-jarige W.J. heeft zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verdedigen voor een diefstal in de Kunstacademie van Geraardsbergen.





De man wou zijn dochter op 24 november 2017 inschrijven in de academie, maar zag dat er niemand aanwezig was. Omdat de deuren niet op slot waren, besloot hij zijn slag te slaan. Hij stal onder andere een laptop, een camera, een rugzak en mondstukken van muziekinstrumenten. Het was al snel duidelijk wie de diefstal pleegde, want W.J. vergat in één van de bureaus een map met documenten op zijn naam. Bovendien verscheen hij op de camerabeelden en was er een getuige die hem zag. De man was in Geraardsbergen niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al vijf keer veroordeeld door de correctionele rechtbank, onder meer voor diefstallen. Het openbaar ministerie vorderde daarom een strenge straf, namelijk één jaar cel en een boete van tweehonderd euro. De advocate van W.J. benadrukte dat de man wel degelijk naar de kunstacademie ging om zijn dochter in te schrijven. Volgens de verdediging ging hij in de fout omdat hij in financiële problemen zat en hij de gelegenheid zag. De rechter zal oordelen op 8 maart. (LDO)