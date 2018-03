Didier Reynders volgt de Ronde op De Vesten 31 maart 2018

Federaal Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) komt zondag naar Geraardsbergen om er de passage van de renners over De Vesten en De Muur te volgen. "We verwachten de minister rond 14 uur. Hij krijgt dan een korte rondleiding door onze stad waarna we naar het volksdorp op De Vesten trekken. Daarna stappen we verder naar de top van De Muur waar we wachten op de renners. Die worden daar rond 15 uur verwacht. Wat de minister daarna van plan is, weten we niet. Misschien volgt hij het verdere verloop wel op groot scherm bij ons", hoopt burgemeester Guido De Padt (Open Vld). De burgemeester vraagt wielerfans tijdig af te zakken naar Geraardsbergen en gebruik te maken van de randparkings. (FEL)