Dertiger voor de rechter voor verspreiden van kinderporno: “Het zal niet meer gebeuren” LDO

23 november 2018

13u55 0 Geraardsbergen Een dertiger uit Geraardsbergen die via WhatsApp kinderpornografische foto’s verstuurde naar andere mannen riskeert een celstraf van drie maanden met probatievoorwaarden en een boete van vijfhonderd euro.

De beklaagde verstuurde twee kinderpornografische foto’s naar een andere man, die hem uiteindelijk aangaf bij de politie. “Het gaat hier slechts om twee beelden, maar de hoeveelheid maakt eigenlijk niets uit. Het toont aan dat deze man interesse heeft in kinderen die verkracht worden of verplicht worden om walgelijke posities in te nemen”, zei de procureur. “Hoewel hij die beelden niet zelf maakt, houdt hij de handel wel in stand door de beelden te verspreiden. Daardoor blijven er kinderen misbruikt worden.” De procureur tilde ook zwaar aan de chatberichten die de beklaagde stuurde naar zijn ontvangers. “Die zijn ronduit choquerend.” Ze vorderde een celstraf van drie maanden met probatievoorwaarden, zodat de beklaagde aan zijn probleem kan werken.

Leven gebeterd

De advocate van de beklaagde relativeerde de feiten. “Mijn cliënt is niet constant op zoek naar dergelijke beelden. De feiten gebeurden tijdens een periode waarin hij het moeilijk had. Hij gebruikte veel alcohol en bracht veel tijd door op het internet. Hij heeft de beelden via Google gevonden en via WhatsApp doorgestuurd.” De beklaagde verzekerde de rechter dat hij zijn leven heeft gebeterd en dergelijke feiten niet meer zal plegen. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 21 december.