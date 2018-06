Derde keer onder invloed achter stuur betrapt 07 juni 2018

De 57-jarige B. D. C. uit Geraardsbergen moest zich gisteren in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 2,23 promille alcohol in het bloed betrokken raakte in een ongeval.





"De man is daarbij niet aan zijn proefstuk toe. Zo werd hij in het verleden al twee keer voor dergelijke feiten vervolgd", merkte de procureur op. "Ik vraag dan ook 6 maanden rijverbod." De advocaat van de man liet weten dan zijn cliënt het heft in eigen handen heeft genomen en zijn alcoholprobleem laat aanpakken. De beklaagde liet op zijn beurt weten dat hij heeft ingezien dat hij een probleem heeft. De rechter legde hem een boete van 1.600 euro en anderhalve maand rijverbod op. (TVR)