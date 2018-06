Denderend Klein wordt fairtradefestival 26 juni 2018

Denderend Klein ondertekende het charter van fairtrade-evenement. Dit wil zeggen dat zij onder andere fairtradeproducten aan te bieden. "Het is een positief signaal dat een evenement als Denderend Klein onze boodschap van eerlijke handel mee ondersteunt. Het is de ideale manier om een breder publiek te laten kennismaken met eerlijke handel", zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Fernand Van Trimpont (CD&V).





Denderend Klein vindt plaats op zaterdag 30 juni in het Abdijpark. Onder andere Stef Kamil Carlens en Senne Guns kan je er aan het werk zien.





(FEL)