Demir (17) en Ferre (17) maken inleefreis naar vluchtelingenkampen aan de Europese grens Frank Eeckhout

18 februari 2019

10u42 4 Geraardsbergen De Geraardsbergse jongeren Demir Kurtanovic en Ferre Vanderbaeten (beiden 17) zijn samen met 13 andere jongeren geselecteerd voor ‘Road of Change’, een ervaringsgericht leertraject rond asiel en migratie. Met het project trekt de groep in de krokusvakantie op roadtrip langs de grenzen van Europa en maken ze kennis met mensen op de vlucht en hun verhalen.

Demir en Ferre lopen school in het Sint-Catharinacollege, en kennen elkaar ook van het jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw in Geraardsbergen. Hun enthousiasme is groot en hun motivatie bijzonder sterk. Samuel Vileyn, jeugdopbouwwerker van Uit De Marge vzw vergezelt hen. De roadtrip brengt hen in Kroatië, Bosnië, Servië en Hongarije, waar ze vluchtelingenkampen bezoeken en kennismaken met mensen op de vlucht. De jongeren gingen ook al bezoek bij vluchtelingen in Duinkerke, Zeebrugge en Brussel-Noord.

“Die mensen slapen daar buiten, zonder dekens en ze hebben amper eten terwijl wij een warme hotelkamer opzochten", vertelt Demir. Demirs vader vluchtte tijdens de oorlog weg uit Joegoslavië en vestigde zich in België. “Ik kon me daar niets bij voorstellen. Met het traject van Road of Change ervaar ik nu zelf wat hij heeft meegemaakt. Iedereen heeft recht op een beter leven, ook mensen op de vlucht. Het is bovendien vreemd om te beseffen dat wij gewoon naar school gaan, terwijl zij de hele dag wachten op eten en op een boot die hen naar Engeland brengt. Het zijn jongeren zoals wij, maar wij slapen in een bed, hebben een douche en warm eten.”

Mijn vader vluchtte tijdens de oorlog weg uit Joegoslavië. Met deze reis ervaar ik nu zelf wat hij heeft meegemaakt Demir

De jongeren zijn dan ook van plan hun ervaringen te delen met leeftijdsgenoten hier. Ze willen een bewustzijn creëren over het thema en na afloop concreet aan de slag gaan. “Het project heeft mijn leven nu al veranderd. Ik heb een andere kijk gekregen op het leven en ben nog dankbaarder om wat ik heb”, vertelt Ferre. “We willen hier dan ook met de jongeren in dialoog gaan en hen ons verhaal vertellen, vertellen over wat we gezien en ervaren hebben.”

Anderstalige nieuwkomers

De lange samenwerking tussen Uit De Marge vzw en het Sint-Catharinacollege speelt ook zijn rol in dit project. “Van bij het begin van het inleeftraject kregen we enorm veel steun van de school. Dat de school onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers aanbiedt, is een extra troef. Eigenlijk hoeven we niet naar de grenzen van Europa te reizen om verhalen over vluchtelingen te horen. Die horen we ook op school", voegt Samuel Vileyn hier nog aan toe.