Decibelmeter én geluidsbegrenzer voor WK-wedstrijden 04 juli 2018

Naar aanleiding van de feestelijkheden voor de overwinning van de Rode Duivels tegen Japan komen er strengere regels voor de supportersdorpen in Geraardsbergen. "We ontvingen opmerkingen uit Overboelare, Nederboelare, Deftinge en Goeferdinge dat inwoners de muziek en het feestgedruis tot in hun woonkamer konden horen. Mogelijk speelde de windrichting hierbij een rol, maar dat is niet de bedoeling", aldus burgemeester Guido De Padt (Open Vld). Omdat voetbal een feest moet blijven voor iedereen, maar wij ook achter het duivelsfeest staan, blijft een geluidsafwijking toegestaan tot 5 uur. Wel verplichten we het gebruik van een decibelmeter én geluidsbegrenzer zodat het lawaai bij en na de volgende match(en) binnen de aanvaardbare normen blijft", besluit de burgemeester. (KMJ)