Dean elf jaar op de planken in Arjaantheater 11 april 2018

Dean staat dit jaar 11 jaar op de planken en dat viert de oud-idoolwinnaar op zondag 22 april met een uniek concert 'Dean heb je hem al gezien' in zijn thuisstad Geraardsbergen. "De zenuwen gieren nu al door mijn keel als ik eraan denkt. Want optreden in Geraardsbergen is elke keer weer iets speciaals. De fans mogen zich opmaken voor een show vol variatie. Zowel het oude repertoire als mijn nieuwste nummers komen aan bod", belooft de zanger, die na een verhuis naar Brugge opnieuw in Geraardsbergen woont. De show start om 19 uur in het Arjaantheater. Tickets kosten 20 euro en zijn te reserveren via www.de-abdij.be, op 054/43. 72.61 of via mail naar ccdeabdij@ geraardsbergen.be. (FEL)